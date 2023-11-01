السيد الحكيم يبارك إنطلاق الحملة الانتخابية لتحالف قوى الدولة وباقي الكيانات

2023-11-01 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

"في حوار مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة ، بارك السيد الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني انطلاق الحملة الانتخابية للتحالف وباقي الكيانات ، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع ، داعياً للتنافس على اساس البرامج الانتخابية الخدمية .

وعن تطورات المشهد الفلسطيني ، جدّد سماحته الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، مشدّداً في الوقت نفسه على الالتزام بالدستور العراقي من حيث ماحدده بقرار السلم والحرب ، مؤكدا ان ذلك من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب كونه الجهة التشريعية الممثلة لمصالح الشعب"