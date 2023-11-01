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السيد الحكيم يبارك إنطلاق الحملة الانتخابية لتحالف قوى الدولة وباقي الكيانات

السيد الحكيم يبارك إنطلاق الحملة الانتخابية لتحالف قوى الدولة وباقي الكيانات
السيد الحكيم يبارك إنطلاق الحملة الانتخابية لتحالف قوى الدولة وباقي الكيانات
2023-11-01 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

"في حوار مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة ، بارك السيد الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني انطلاق الحملة الانتخابية للتحالف وباقي الكيانات ، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع ، داعياً للتنافس على اساس البرامج الانتخابية الخدمية .
وعن تطورات المشهد الفلسطيني ، جدّد سماحته الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، مشدّداً  في الوقت نفسه على الالتزام بالدستور العراقي من حيث ماحدده بقرار السلم والحرب ، مؤكدا ان ذلك من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب كونه الجهة التشريعية الممثلة لمصالح الشعب"

 

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