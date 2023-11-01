بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

2023-11-01 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 162150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 161000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 162100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162000 دينار مقابل 100 دولار.