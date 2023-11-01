2023-11-01 17:25:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان

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أجرى القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف سيادته بدلاء عنهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري.





إذ أثنى السيد القائد العام للقوات المسلحة على القادة الذين تم تغييرهم؛ لجهودهم طيلة المدة الماضية في خدمة العراق وشعبه، مشيداً بالعمل الذي حققوه في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.





وشملت التغيرات تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.





تأتي هذه الخطوة، من قبل سيادته، لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز.





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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبد الله

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

1 - تشرين الثاني -