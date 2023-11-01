2023-11-01 17:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، اليوم الأربعاء، أن مشاريع الإختناقات متقدمة على جداول العمل المُخطط لها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "ريكاني ترأس اجتماعا ضم الفريق الحكومي الخاص بمشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد، بحضور ممثلي الشركات المنفذة".وأشارت إلى أن "الاجتماع تم عقده في موقع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، احد مشاريع الحزمة الاولى، وتابع الوزير ميدانياً سير العمل في المشروع".وأشاد الوزير، بحسب البيان، بـ"الحس الوطني العالي، وروح الفريق الواحد التي تحلى بها جميع القائمين على المشاريع، مؤكداً ان وتيرة العمل المستمر ليل نهار، هو حصاد للجهد الكبير الذي بُذل في مراحل التخطيط والتصميم".وأضاف ريكاني أن "مشاريع الإختناقات متقدمة على جداول العمل المُخطط لها، وندعو المواطنين للتعاون مع الملاكات الهندسية والفنية لهذه المشاريع، من أجل النهوض بواقع العاصمة بغداد ومعالجة ملف الزخم المروري تدريجياً".