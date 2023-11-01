قرابة العشرة مليارات دولار إيرادات النفط العراقي للشهر الماضي

2023-11-01 17:35:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 109 ملايين و545 ألفاً و589 برميلاً، بإيرادات بلغت 9.669 مليار دولار.

وبينت أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 ملايين و50 ألفاً و360 برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 464 ألفاً و728 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة في نينوى مليوناً و30 ألفاً و501 برميل.

وأوضحت الوزارة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ ثلاثة ملايين و533 ألف برميل في اليوم، بمعدل سعر للبرميل الواحد 88.26 دولاراً.