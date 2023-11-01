الثقافة: خطة لإنشاء مسارح جديدة تعتمد تصاميم وتقنيات حديثة

2023-11-01 17:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، وجود خطة لإنشاء مسارح جديدة تعتمد تصاميم توفر التقنيات الحديثة وتستوعب عددا أكبر من الجمهور، فيما لفتت من جانب آخر إلى وجود تعاون مع وزارة التربية لتطبيق برامج تعزز الجانب الثقافي الوطني وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الفنية والأدبية والمعرفية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تعتمد وزارة الثقافة في جزء من خطتها الاستراتيجية الذهاب باتجاه إنشاء مجموعة جديدة من المسارح التي تمثل متطلبا أساسيا في تعزيز البنية الثقافية".وأضاف، أن "المسارح الموجودة حاليا ببغداد والمحافظات قديمة كما هو معروف وبنيتها لا تتلاءم ولا تناسب طبيعة المتغيرات الموجودة في واقع المسارح وهي بحاجة إلى عمليات تأهيل وصيانة وبذلت الوزارة جهدا كبيرا على المستويين الفني والمالي لإحياء الموجودة منها كمسرح الرشيد المنصور وكذلك المسرح الوطني فضلا عن بعض مسارح المحافظات".وتابع، أن "الحاجة حقيقية اليوم لافتتاح مسارح جديدة تستوعب عددا أكبر من الجمهور مع اعتماد تصاميم توفر متطلبات التقنيات الحديثة وهذا جزء مما تعمل عليه الوزارة ولكن غالبا ما يصطدم الموضوع بعدم توفر مخصصات الموازنة المالية لتلبية الاحتياجات على مستوى المسارح".ولفت، إلى أن "هنالك مساعي لتلبية متطلبات المسارح الجديدة من ناحية تهيئة التصاميم والأراضي والبناء وتوفير التقنيات المطلوبة ومتى ما توافرت المتطلبات المالية ستنطلق الوزارة بإنشاء مسارح جديدة".وتابع من جانب آخر، بأن "هنالك خطة تعاون مع وزارة التربية لتعزيز الجانب الثقافي الوطني لدى الطلبة عبر مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات والفعاليات في القصة والشعر والمسرح والخطابة وكذلك الكتابة والقراءة".وأكد، أن "هذه الوزارة تعتزم عبر هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة التربية إلى جذب الجيل الناشئ للتعبير عن نفسه في مجال الثقافة والقراءة وتشجيعه على إظهار المهارات وتطوير القدرات المعرفية ونعمل على أن يطبق ذلك عبر برنامج شامل بجميع المحافظات العراقية".