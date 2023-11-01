من ضمنهم الساعدي.. السوداني يجري تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا

2023-11-01 17:40:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء منهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان السوداني "إذ أثنى على القادة الذين تم تغييرهم؛ لجهودهم طيلة المدة الماضية في خدمة العراق وشعبه، مشيداً بالعمل الذي حققوه في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

وشملت التغيرات وفقاً لرسول "تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً من الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً منه".

ولفت رسول الى ان "هذه الخطوة، من قبل القائد العام، تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز".