فنون دهوك تستعد لإقامة الدورة العاشرة لمهرجانها السينمائي: عززوا إنتاج الأفلام الكوردية

2023-11-01 18:10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، عن استكمال استعداداتها لإقامة الدورة العاشرة لمهرجان دهوك السينمائي، فيما دعت المخرجين والسينمائيين إلى "إنتاج أفلام باللغة الكوردية بهدف إحيائها وتعزيزها.

وقال المتحدث باسم دائرة ثقافة دهوك حسن عارف في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المختصة بقسم الافلام اختارت 100 فيلم من بين 500 فيلم، تتضمن أعمالاً طويلة وقصيرة بالإضافة إلى أفلام وثائقية للمشاركة في المهرجان".

وأوضح عارف أن "المهرجان سينطلق في التاسع من شهر كانون الأول القادم حتى الـ16 من الشهر ذاته تحت شعار (اللغة الكوردية)"، داعياً المخرجين والسينمائيين الكورد إلى "إنتاج أفلام باللغة الكوردية بهدف احياء وتعزيز هذه اللغة الهامة".

وأشار إلى أن "مهرجان هذا العام سيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة، حيث تمت اضافة فئة خاصة بأفلام الأطفال وأفلام كلاسيكية لجعل تجربة المهرجان أكثر تنوعاً واثراءً للجمهور وصناعة السينما على حد سواء".