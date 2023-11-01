"صاحب موقف فريد في معركة الموصل".. تعرف على الرئيس الجديد لجهاز مكافحة الارهاب

2023-11-01 18:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز تفاصيل عن السيرة المهنية للفريق الركن كريم عبود التميمي، بعد أن قرر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تعيينه رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب بدلاً عن عبد الوهاب الساعدي.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة نيوز، فإن التميمي "قائد عسكري تدرج في الخدمة وهو من مواليد 1963، وآخر منصب شغله قبل أن يكون رئيسا للجهاز هو قائد قوات مكافحة الإرهـاب من الفترة 2019-2023 (وكان الرجل الثاني في جهاز مكافحة الارهاب".

وتولى التميمي سابقا منصب مدير قسم في الحركات العسكرية (العمليات حاليا) 2004 - 2006، ومعاون قائد العمليات في وزارة الدفاع، 2006 - 2007، كما شغل التميمي منصب مدير قسم العمليات في قيادة قوات مكافحة الإرهاب، 2007 - 2009، وقائد العمليات الخاصة الثانية لجهاز مكافحة الارهاب، 2009 – 2014. وعمل التميمي ايضاً مستشاراً لجهاز مكافحة الارهاب، من 2014 إلى 2016، وتولى منصب مسؤول أمن المنطقة الخضراء منتصف عام 2016 بأمر من رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي".

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "التميمي هو القائد الوحيد الذي لم ينسحب من الموصل (قاتل قتالاً تراجعياً) رفقة الشهيد اللواء فيصل الزاملي"، مشيراً الى ان "التميمي لم يعطِ اي رصاصة واحدة للعدو حيث تمكن من سحب جميع المعدات والاسلحة من ارض الموصل، واستقر في مصفاة بيجي بعد سقوط الموصل بيد داعش وبقى يدافع عنها حتى وصلت له الامدادات".