العراق يوقف حرق 270 مليون قدم من الغاز خلال سنة: سنكون مصدرين خلال 6 سنوات

2023-11-01 19:05:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، ان استثمار كامل الغاز الوطني هو إحدى أولويات الحكومة ونأمل أن نكون دولة مصدرة للغاز بعد ست سنوات.

وقال السواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة استطاعت استثمار 270 مليون قدم مكعب من الغاز في ظرف سنة من عمر الحكومة الحالية"، معتبرا أن "إحدى أهم أولويات الحكومة هي استثمار الغاز وهناك خطة مدروسة لاستثماره على صعيد الغاز المصاحب والحر".

وأوضح السواد أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدفع باتجاه زيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الغاز المستورد من خلال خطة أعدت لذلك والوزارة تعمل من خلال هذه الخطة لغرض الإنجاز التدريجي لها حيث نرغب بأن نمضي بالسرعة الممكنة لغرض استثمار الغاز في الحقول النفطية أو تلك الغازية التي ستشهد الفترة المقبلة استثمارا لها".

وأضاف السواد أن "وزارة النفط استطاعت تنفيذ مشاريع استراتيجية تخص الغاز وكان أغلبها في البصرة وحقل الحلفاية في ميسان إضافة لحقل عكاز في الأنبار الذي عملت الوزارة على استثمار الغاز منه وبكميات جيدة بعد انسحاب شركة كورية قبل استلام الحكومة الحالية حيث تمكنا من المضي باستثمار غاز جزئي من الحقل يصل إلى 60 مليون قدم مكعب ليصار بعد ذلك لتشغيل محطة عكاز الكهربائية التي كانت تفتقر للغاز ما ساهم بتوليد الطاقة الكهربائية وربطها ضمن الشبكة الوطنية لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين".

وأوضح أن "الخطط المعدة كلها تصب في تقليص استيراد الغاز من جمهورية إيران والدول الاخرى التي يشتري العراق منها كميات متفاوتة"، مبينا أن "الهدف الأساسي للحكومة والوزارة هو أن يكون البلد مصدرا للغاز في غضون السنوات الست المقبلة وهذا ما يجري العمل عليه على وفق خطط ستراتيجية حكومية ووزارية".