النقل تؤكد المصادقة على مسار الربط السككي مع إيران وتوضح إجراءاتها

2023-11-01 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، إجراءاتها بشأن الربط السككي مع إيران، وفيما أكدت المصادقة على مساره، أشارت إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي.وقالت المتحدث باسم وزارة النقل، شذى راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تعمل على متابعة الخطط الفنية والاستراتيجية وتحديد المسارات وجدول الكميات والجسور والمحطات الأولية والنهائية لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران لنقل المسافرين واتمت دوائر محافظة البصرة المصادقة على مسار المشروع".وأضافت راضي، أن "الوزارة عملت على متابعة المشروع من خلال الزيارات الميدانية التفقدية الشخصية لوزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، حيث كانت له زيارة أخيرة إلى منفذ الشلامجة واجتمع مع الكوادر المسؤولة ومع محافظة البصرة وكذلك مدير عام موانئ العراقية ومسؤولي المنافذ الحدودية للوقوف على أبرز المتعلقات والمخطوطات حول تنفيذ هذا المشروع ، كما تم تحديد المناطق التي تحتوي على الغام والتي يجري العمل على إزالتها".وأكدت أن "الربط السككي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي ،فضلا عن تمكين العراق من التواصل مع دول الجوار وبلدان وسط آسيا".وتابعت أن "الجانب الإيراني تكفل بموضوع إزالة الألغام التي ترافق مسار السكة منذ فترة الحرب في ثمانينيات القرن الماضي بالإضافة الى إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وسيبلغ طول الطريق مع الخط السككي يبلغ 36 كيلومترا".