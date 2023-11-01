رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الجديد.. سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات

2023-11-01 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قرارا بتعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي.فمن هو رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الجديد الفريق الركن كريم عبود التميمي؟قائد عسكري تدرج في الخدمة وهو من مواليد 1963.آخر منصب شغله قبل أن يكون رئيسا للجهاز، قائد قوات مكافحة الإرهـاب من الفترة 2019-2023 (كان الرجل الثاني في جهاز مكافحة الإرهاب).المناصب التي تولاها سابقا:‏‎- مدير قسم في الحركات العسكرية (العمليات حاليا) 2004 - 2006.- معاون قائد العمليات في وزارة الدفاع 2006 - 2007.- مدير قسم العمليات في قيادة قوات مكافحة الإرهاب 2007 - 2009.- قائد العمليات الخاصة الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب 2009 – 2014.- مستشار جهاز مكافحة الإرهاب من 2014 إلى 2016.- تولى منصب مسؤول أمن المنطقة الخضراء منتصف عام 2016 بأمر من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.-هو القائد الوحيد الذي لم ينحسب من الموصل (قاتل قتالا تراجعيا) رفقة الشهيد اللواء فيصل الزاملي.- لم يعط أي رصاصة واحدة للعدو حيث تمكن من سحب جميع المعدات والأسلحة من أرض الموصل.- استقر في مصفاة بيجي بعد سقوط الموصل بيد داعش الارهابي وبقى يدافع عنها حتى وصلت له الإمدادات.