صراع أجنحة المالكي والخزعلي والأسدي على تربية ذي قار يحسم لصالح "سبتي"

2023-11-01 19:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن علي اسماعيل سبتي، يوم الأربعاء، تكليفه مديراً لمديرية تربية محافظة ذي قار.

وقال سبتي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية اصدرت أمراً بتكليفه مديراً عاماً لتربية ذي قار بالوكالة، خلفا للمدير السابق، يونس الصافي".

وأضاف، ان "المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في عمل ادارة التربية، وانه سيسعى لمد جميع جسور العون إلى المعلمين والمدرسين، والنهوض بواقعهم وجميع حقوقهم، فضلا عن تحسين واقع البنى التحتية لمديرية التربية بجميع مفاصلها".

وتابع سبتي، ان "يده ستكون ممدوة للتعاون مع الايدي النظيفة فقط، اما تلك غير النظيفة فسيكون حسابها عسيرا ولا مكان لها في تربية ذي قار".

وكشف مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الاثنين 4 / 9 / 2023، عن وجود صراع كبير بين (حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وصادقون بزعامة قيس الخزعلي، والسند الوطني برئاسة أحمد الأسدي)، على منصب مدير عام تربية ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "ديوان المحافظة رشح 3 أسماء لشغل منصب مدير عام تربية ذي قار، بينها المدير العام وكالة الحالي، يونس عودة"، لافتاً إلى أن "الأسماء الثلاثة أُرسلت لوزارة التربية، لغرض الموافقة على أحدهم، بعد استحصال تصويت مجلس الوزراء عليه".