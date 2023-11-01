النقل تصادق على مسار الربط السككي مع إيران

2023-11-01 19:46:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، إجراءاتها بشأن الربط السككي مع إيران.

وقالت المتحدث باسم الوزارة، شذى راضي، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعمل على متابعة الخطط الفنية والاستراتيجية وتحديد المسارات وجدول الكميات والجسور والمحطات الأولية والنهائية لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران لنقل المسافرين واتمت دوائر محافظة البصرة المصادقة على مسار المشروع".

وأضافت راضي، أن "الوزارة عملت على متابعة المشروع من خلال الزيارات الميدانية التفقدية الشخصية لوزير النقل رزاق محيبس السعداوي، حيث كانت له زيارة أخيرة إلى منفذ الشلامجة واجتمع مع الكوادر المسؤولة ومع محافظة البصرة وكذلك مدير عام موانئ العراقية ومسؤولي المنافذ الحدودية للوقوف على أبرز المتعلقات والمخطوطات حول تنفيذ هذا المشروع ، كما تم تحديد المناطق التي تحتوي على الغام والتي يجري العمل على إزالتها".

وأكدت أن "الربط السككي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي ،فضلا عن تمكين العراق من التواصل مع دول الجوار وبلدان وسط آسيا".

وتابعت راضي، أن "الجانب الإيراني تكفل بموضوع إزالة الألغام التي ترافق مسار السكة منذ فترة الحرب في ثمانينيات القرن الماضي بالإضافة الى إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وسيبلغ طول الطريق مع الخط السككي يبلغ 36 كيلومترا".

وكانت الحكومة العراقية وضعت في أيلول الماضي وضع الحجر الأساس لتنفيذ مشروع لربط السكك الحديد بين محافظة البصرة، ومنطقة الشلامجة التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية، وذلك لنقل المسافرين بين البلدين.

وسيخدم المشروع الجديد عملية نقل المسافرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق، ومنها إلى دول أخرى، أبرزها السعودية، أوقات الحج والعمرة، ويأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات المشروع على الاقتصاد العراقي.