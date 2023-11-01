البيئة: سنؤسس شركة متخصصة بأسواق وتجارة الكربون

2023-11-01 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أنها ستؤسس شركة متخصصة تعنى بأسواق وتجارة الكربون.وقال الوزير نزار محمد سعيد آميدي في كلمة له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ الدولي، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا الى توجيهات دولة رئيس الوزراء فإن الوزارة ستؤسس شركة متخصصة تعنى بأسواق وتجارة الكربون"، لافتا الى أنه "سيتم توجيه دعوه الى كل الشركات الدولية والوطنية العاملة في هذا القطاع الى مؤتمر دولي في الربع الاول من العام القادم يسلط الضوء على التوجه الوطني في استثمار عوائد الكربون وتعزيز الاقتصاد الأخضر الساند".وأعلن عن "قرب استكمال كل التحضيرات لمؤتمر الدول الأطراف للمُناخ 28 COP والذي سيعقد في دبي".ومن جهته أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في المؤتمر عن "إطلاق المسابقة البحثية وتمكين فئة الباحثين والتدريسيين من الإسهام الفعلي والنوعي من خلال تقديم البحوث عبر منصة إلكترونية اعتبارا من اليوم ولغاية الاول من شباط القادم وسيتم اختيار ١٠مشاركين مما يعكس اهتمام المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية في تحقيق جزء من أهداف التنمية المستدامة ووضع المصدات لهذا التحدي الكبير وبذل المزيد من السعي والجهد والتركيز على الاهتمام بزيادة الوعي ودعم جهود الباحثين لتخفيف وطأة أزمة المناخ ".وشهد المؤتمر انعقاد عدد من الجلسات الحوارية الخاصة بفعاليات المؤتمر الذي يعدُّ تجمعا حواريا يُعقد في العاصمة بغداد ويستضيف العديد من مسؤولي السياسة والأمن والاقتصاد والمهتمين بالمناخ بالإضافة الى الاكاديميين ورجال الأعمال من العراق والمنطقة والعالم لتبادل وجهات النظر ازاء التحديات المختلفة التي يواجهها العراق والعالم ، واقتراح الحلول المناسبة لها.