2023-11-01 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، توجيه مديرياتها للبدء بفرز أراض للمتفرغين الزراعيين، فيما أشارت إلى قرب العمل بصندوق الإقراض.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توجيه مديريات الزراعة للبدء بفرز أراضٍ للمتفرغين الزراعيين لغرض توزيعها على المهندسين والأطباء البيطريين"، مبينا، أنه "تم توفير جميع الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة ومديريات الزراعة لتخصيص تلك الأراضي".وأضاف، أن "الوزارة تتابع مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب تعديل مشروع قانون المتفرغين الزراعيين رقم 24 لسنة 2013 من خلال إضافة بعض المواد لتسهيل تنفيذ إجراءات التفرغ وتوجيههم نحو مشاريع يتفرغوا لها".و بشأن القروض الزراعية، أكد الجبوري، أن "إطلاق القروض يتم من قبل المصرف الزراعي التعاوني للمزارعين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بغرض إقامة المشاريع"، مشيراً إلى "قرب العمل بصندوق الإقراض الزراعي الميسر".وذكر، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بنقل إدارة الصندوق من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة، مع إنجاز عمل نقل التخصيصات المالية للصندوق للبدء بإقراض المزارعين والمتفرغين الزراعيين".