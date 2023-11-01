الصناعة يقيم انتخاباته التكميلية ويختار 4 أعضاء جدد

2023-11-01 20:30:14 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن نادي الصناعة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقامة انتخاباته التكميلية واختيار 4 أعضاء جدد.وقال المكتب الإعلامي للنادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الهيئة الإدارية لنادي الصناعة ،اليوم، أقامت مؤتمرا انتخابيا تكميليا لأعضاء مجلس الإدارة بإشراف قسم الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".وأضاف البيان، أن"المؤتمر شهد فوز أربعة أعضاء بعد نيلهم ثقة الهيئة العامة للنادي وهم كل من (عبد الكريم زامل وطالب فريح وحسين حميدي البهادلي وحازم محمد علي)".وأشار الى أنه" من المؤمل أن تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا مهما مطلع الأسبوع المقبل لتوزيع المناصب بين الأعضاء".