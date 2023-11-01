الصحة تعلن ضبط شركة لخزن مواد مختبرية منتهية الصلاحية

2023-11-01 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن ضبط شركة لخزن مواد مختبرية منتهية الصلاحية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق دائرة التفتيش وبجهود مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني وعدد من الجهات الامنية تمكنت من ضبط "شركة زهرة الروان لتجارة الاجهزة والمستلزمات المختبرية والوكالات التجارية" لخزنها مواد مختبرية منتهية الصلاحية"، مبينة ان "الشركة تقوم بتغيير اللواصق الموجودة على المواد المختبرية من مواد منتهية المفعول واستبدالها باخرى نافذة المفعول".واضافت انه "تم التحرز على المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب الشركة".