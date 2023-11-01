جماهير الترجي والأهلي تصنع الحدث: فلسطين قضيتنا الأولى
صنعت جماهير ناديي الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري الحدث في إياب نصف نهائي بطولة أفريكان ليغ، بعدما واصلت إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني في قطاع غزة من إبادة جماعية يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي.
بداية مع جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، التي حضرت بكثرة في ملعب حمادي العقربي في رادس، وقامت برفع أعلام فلسطين، بالإضافة إلى إطلاقها هتافات خاصة لأهالي قطاع غزة.
ولم تنسَ جماهير الترجي التي حضرت المواجهة ضد فريق الوداد المغربي في إياب نصف نهائي بطولة أفريكان ليغ لكرة القدم، أن ترفع لافتات ضخمة، تظهر فيها دعمها للشعب الفلسطيني المتواجد في غزة.
جمهور الترجي يدعم فلسطين قبل مباراة الوداد في نصف نهائي الدوري الأفريقيتم النشر بواسطة Magdy AbdelGhany - مجدى عبد الغنى في الأربعاء، ١ نوفمبر ٢٠٢٣
أما جماهير النادي الأهلي المصري، التي آزرت فريقها في استاد القاهرة الدولي، فقامت بالهتاف للشعب الفلسطيني: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، مع رفع أعلام فلسطين، من أجل إظهار تضامنها مع ما يقاسيه أهالي قطاع غزة.
"بالروح بالدم نفديكي يا فلسـ طين" ❤️? ستاد القاهرة يهتز بهتافات قوية من جماهير الأهلي في حب فلسـ طين #ONTime_Sports pic.twitter.com/0EZpIgiqrQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2023
وتواصل جماهير الأندية العربية في قطر، الكويت، تونس، مصر، المغرب والعراق التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بعمل الكثير من الأهازيج ورفع لافتات ضخمة، خلال مواجهات فرقها في البطولات المحلية والقارية.