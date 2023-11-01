جماهير الترجي والأهلي تصنع الحدث: فلسطين قضيتنا الأولى

2023-11-01 21:00:04 - المصدر: العربي الجديد

صنعت جماهير ناديي الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري الحدث في إياب نصف نهائي بطولة أفريكان ليغ، بعدما واصلت إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني في قطاع غزة من إبادة جماعية يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي.

بداية مع جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، التي حضرت بكثرة في ملعب حمادي العقربي في رادس، وقامت برفع أعلام فلسطين، بالإضافة إلى إطلاقها هتافات خاصة لأهالي قطاع غزة.

ولم تنسَ جماهير الترجي التي حضرت المواجهة ضد فريق الوداد المغربي في إياب نصف نهائي بطولة أفريكان ليغ لكرة القدم، أن ترفع لافتات ضخمة، تظهر فيها دعمها للشعب الفلسطيني المتواجد في غزة.