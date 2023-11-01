الصحة توضح بشأن أبرة الكزاز وعضة الكلب

2023-11-01 21:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

بناءا على ماعرضته قناة فضائية حول اختفاء "ابرة الكزاز" من مستشفيات العراق للذين يتعرضون الى "عضة كلب".

تود الوزارة ان توضح مايلي:

ان ابرة الكزاز لاعلاقة لها بعضة الكلب، وان الابرة تصرف لحالات اخرى وموجودة ومتوفرة في جميع مستشفيات العراق وهناك شحنات وصلت وتم توزيعها على جميع دوائر الصحة.

اما فيما يخص عضة الكلب فيصرف للمريض "مصل ولقاح" وايضا متوفرتان في المستشفيات الخاصة بإعطاء مثل هذه العلاجات وبكميات كافية استوردتها وزارة الصحة وجهزت بها جميع دوائر الصحة.