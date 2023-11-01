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السيد الحكيم والعامري يبحثان الاستعداد للانتخابات والدعوة لإيقاف العمليات العسكرية فوراً في غزة

السيد الحكيم والعامري يبحثان الاستعداد للانتخابات والدعوة لإيقاف العمليات العسكرية فوراً في غزة
السيد الحكيم والعامري يبحثان الاستعداد للانتخابات والدعوة لإيقاف العمليات العسكرية فوراً في غزة
2023-11-01 21:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا بمكتبنا مساء اليوم هادي العامري رئيس تحالف الفتح ، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،  وسبل الاستعداد لها بما يعيد لمجالس المحافظات مكانتها وموقعها في طبيعة النظام اللامركزي العراقي.
حمّلنا الجميع مسؤولية الحفاظ على ماتحقق من استقرار ، وبيّنا أن الاستقرار المتحقق هو نتاج لمسيرة طويلة من المعاناة ونتاج لتلك الدماء التي نزفت من أجل تحرير البلاد وإسناد التجربة الديمقراطية .
في الأزمة الفلسطينية جددنا دعوتنا لإيقاف العمليات العسكرية فورا وفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات  ، وأكدنا أن القيم والقوانين الدولية سقطت سقوطا مدويا عندما سكت أصحابها عن المجازر المرتكبة ضد النساء والأطفال والشعب الأعزل.

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