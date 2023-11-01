2023-11-01 21:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا بمكتبنا مساء اليوم هادي العامري رئيس تحالف الفتح ، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، وسبل الاستعداد لها بما يعيد لمجالس المحافظات مكانتها وموقعها في طبيعة النظام اللامركزي العراقي.

حمّلنا الجميع مسؤولية الحفاظ على ماتحقق من استقرار ، وبيّنا أن الاستقرار المتحقق هو نتاج لمسيرة طويلة من المعاناة ونتاج لتلك الدماء التي نزفت من أجل تحرير البلاد وإسناد التجربة الديمقراطية .

في الأزمة الفلسطينية جددنا دعوتنا لإيقاف العمليات العسكرية فورا وفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات ، وأكدنا أن القيم والقوانين الدولية سقطت سقوطا مدويا عندما سكت أصحابها عن المجازر المرتكبة ضد النساء والأطفال والشعب الأعزل.