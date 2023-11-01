السيد الحكيم والعامري يحملان الجميع مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من استقرار

2023-11-01 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحمل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الجميع مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من استقرار.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا بمكتبنا مساء اليوم هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسبل الاستعداد لها بما يعيد لمجالس المحافظات مكانتها وموقعها في طبيعة النظام اللامركزي العراقي".وأضاف، "حمّلنا الجميع مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من استقرار، وبينا أن الاستقرار المتحقق هو نتاج لمسيرة طويلة من المعاناة ونتاج لتلك الدماء التي نزفت من أجل تحرير البلاد وإسناد التجربة الديمقراطية".وتابع، أنه "في الأزمة الفلسطينية جددنا دعوتنا لإيقاف العمليات العسكرية فورا وفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات، وأكدنا أن القيم والقوانين الدولية سقطت سقوطا مدويا عندما سكت أصحابها عن المجازر المرتكبة ضد النساء والأطفال والشعب الأعزل".