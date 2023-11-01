2023-11-01 21:15:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، توضيحاً بناءً على ماعرضته قناة "الشرقية" الفضائية حول اختفاء "ابرة الكزاز" من مستشفيات العراق للذين يتعرضون الى "عضة كلب".

وقالت الصحة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "أبرة الكزاز لاعلاقة لها بعضة الكلب، وان الأبرة تصرف لحالات أخرى وموجودة ومتوفرة في جميع مستشفيات العراق وهناك شحنات وصلت وتم توزيعها على جميع دوائر الصحة".

وأضاف "اما فيما يخص عضة الكلب فيصرف للمريض (مصل ولقاح)، وأيضاً متوفرتان في المستشفيات الخاصة بإعطاء مثل هذه العلاجات وبكميات كافية استوردتها وزارة الصحة وجهزت بها جميع دوائر الصحة".