انتصاران بانطلاق دوري الشباب لكرة السلة في دهوك

2023-11-01 21:20:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريقا التضامن والأحرار لكرة السلة، يوم الأربعاء، أول فوزين مع انطلاق بطولة دوري الشباب للموسم 2023-2024 التي تحتضنها محافظة دهوك في إقليم كوردستان للفترة من 1-5 من الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن سبعة أندية تشارك في البطولة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت الأولى أندية الفرات، والمستقبل المشرق، والتضامن، والأحرار، بينما ضمت الثانية أندية دربنديخان، ودهوك، والديوانية.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز نادي التضامن على المستقبل المشرق بنتيجة 47-27 نقطة، كما فاز فريق الأحرار على الفرات بنتيجة 64-45 نقطة.