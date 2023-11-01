السليمانية تدعم المعارضة التركية واربيل تتبنى الايرانية.. البارتي يفسر أسباب "ازدواجية التعامل"

2023-11-01 21:26:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، أن حزبه يؤيد جميع الحركات التحررية الكردية في دول المنطقة والعالم، نافيا الانحياز للمعارضة الكردية الايرانية والسورية، على العكس من الاحزاب الكردية التركية متمثلة بحزب العمال الكردستاني.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "غير صحيح بأن الحزب الديمقراطي يدعم الأحزاب الكردية السورية والإيرانية ويعارض وجود الأحزاب الكردية التركية، بل العكس ندعم الجميع".

وأضاف أن "الفرق الوحيد هو أننا نرفض جعل إقليم كردستان ساحة للتصفيات السياسية وأرضا لنقل صراعات الأحزاب الكردية من أي دولة كانت على أرض الإقليم".

واوضح أنه "نحن ندعم الأحزاب التي تتخذ النشاط السياسي والسلمي في الحصول على حقوقها، وهذا ما كنا نفعله أيام المعارضة عندما كنا لاجئين في الدول الأخرى، فلم نوقع أي دولة بالحرج، وبالتالي على جميع الأحزاب التي تتواجد داخل الإقليم أن تبقي على نشاطها السياسي السلمي فقط".

وبين أنه "سبب خلافنا مع الأحزاب الكردية التركية وبالتحديد حزب العمال الكردستاني، هو إصرارهم على جعل الإقليم أرضا لمعركتهم مع السلطة التركية".

وتنتشر الاحزاب الايرانية الكردية المعارضة في مناطق كويا وجينكان وكويسنجق وغيرها من المدن التي تقع قرب أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تحمل الاحزاب الايرانية ايضا اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) أو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وجرى الاعتقاد في الاوساط المراقبة للشأن السياسي، أن الاحزاب الكردية المعارضة لتركيا تنتشر في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني وهو مايفسر قصف وحظر الطيران الى مطار السليمانية من قبل الجانب التركي الذي يتهم السليمانية بدعم وايواء قادة حزب العمال الكردستاني "المعارضة التركية الكردية"، بالمقابل تتواجد المعارضة التركية الايرانية في مناطق نفوذ الديمقراطي الكردستاني.