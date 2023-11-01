2023-11-01 22:39:09 - المصدر: Izmir Token

استحوذت أداة Izmir Token، التي تم الإعلان عنها كأول رمز رقمي لمدينة في العالم، على استثمار أولي بقيمة 10 ملايين ليرة تركية وفقًا لتصريحات سيدات أوجاكجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أوجاكجي القابضة. وقد أعرب رجل الأعمال التركي عن ثقته في الارتفاع المرتقب لقيمة العملة الرقميةـ ودعا زملاءه المستثمرين للمشاركة في العوائد المحتملة عند إصدارها في 29 أكتوبر بمناسبة الاحتفالات المئوية لجمهورية تركيا.

دبي - حصلت أداة Izmir Token، التي تخلق قيمة جديدة لمفهوم الرموز المألوف لدى مجتمع العملات المشفرة، والذي يظهر في سابقةٍ فريدة كأول رمز مميز لمدينة في العالم، على جولتها الأولية من التمويل من رجل الأعمال سيدات أوجاكجي. وقد استثمر سيدات أوجاكجي، رئيس مجلس إدارة شركة أوجاكجي القابضة ومقرها إزمير، 10 ملايين ليرة تركية ضمن مبادرة Izmir Token. هذا وتشتهر الشركة بكونها رائدة في إنتاج والبحث والتطوير للتقنيات المتطورة، مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والروبوتات، تحت شعار العلامتين التجاريتين Metayıldız وTPR Bilişim.

وفي خضِم حديثه عن استثماره؛ فقد أفاد سيدات أوجاكجي قائلًا: "لقد كانت ساحة العملات المشفرة مرتعًا للابتكار. إنه لأمر يبعث على الفخر حقًا أن نرى مفهوم الرمز الرقمي للمدينة الأول من نوعه في العالم ينبع من مدينة إزمير، جوهرة التاج التركي. يُظهر استثمارنا الكبير البالغ 10 ملايين ليرة تركية رغبتنا وإيماننا الراسخ بإمكانيات المشروع."

وتوضيحًا لدوره المزدوج كرجل أعمال ومستثمر، فقد أضاف سيدات قائلًا: "إنني واثق من أن استثماري في الرمز الرقمي لمدينة إزمير Izmir Token سيحقق عوائد كبيرة. "إنني أتوقع ارتفاع قيمتها وسعرها. ومن ثم، فإنني حريص على مواصلة الاستثمار ودعم هذا المشروع شخصيًا لشبكة المستثمرين المحليين والدوليين المؤثرين ممن أنا على تواصل معهم."

النبض الرقمي للحياة الاجتماعية في مدينة إزمير

تم تصميم رمز إزمير بواسطة Batufi Soft وبالاعتماد على شبكة ERC-20 التي تعمل بتقنية البلوكتشين، وبقيادة رجل الأعمال وخبير الاتصالات الرقمية في إزمير، باريش تورغوت، ويُنظر إلى Izmir Token باعتباره النبض الرقمي للحياة الاجتماعية في إزمير، وهي مدينة صاخبة تقع على ساحل بحر إيجة في تركيا. وعلق باريش تورغوت قائلًا: "إن جمال إزمير الجوهري واحتضانها المتأصل للابتكار دفعنا إلى نسعى جاهدين لنكون في الريادة فيما يتعلق بأول رمز رقمي مميز لمدينة في العالم. ومن خلال اعتماد التحول إلى الرموز الرقمية في إزمير، فإن طموحنا يتمثل في دمج المدينة بسلاسة مع مجموعة التقنيات المتطورة مثل البرمجيات وتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة.

إن دعم سيدات أوجاكجي، رئيس مجلس إدارة شركة أوجاكجي القابضة ــ وهي شركة رائدة تُبرز براعة تركيا التكنولوجية في مجالات مثل تصنيع الطائرات بدون طيار والواقع المعزز على الساحة العالمية ــ يعد بمثابة توثيق وشهادة تصب في صالح رؤيتنا ومصدر للتحفيز. إننا نخصص هذا الاستثمار الأولي لتعزيز جهودنا في مجال التسويق والبحث والتطوير، مما يضمن صدى واسع النطاق لـ Izmir Token والإقبال عليه من الجماهير."

سيتم طرح الرمز الرقمي لإزمير للبيع في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية

وسلط باريش تورغوت الضوء على الفجوة الملحوظة بين حصول محبي الرموز الرقمية على الرموز بدون عملة مشفرة مخصصة للمدينة، وصرح قائلًا: "لقد كنا رائدين فيما يتعلق بإطلاق أول رمز رقمي مميز لمدينة في العالم، حيث قمنا بدمج الإمكانات الهائلة لتقنية البلوكتشين مع الحياة الحضرية بسلاسة للاستفادة من هذه الفجوة الكامنة في السوق. ولأن الرمز الرقمي لمدينة إزمير Izmir Token يُنظر إليه على أنه القلب النابض الرقمي للمشهد الاجتماعي في المدينة، فإنه سيعود بالفائدة على المستثمرين والمدينة ذاتها.

ومن المقرر أن يتم البيع المسبق المرتكز على القيمة في بورصة العملات المشفرة في تركيا Bzetmex، في 29 أكتوبر - وهو التاريخ الذي يصادف الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية - وهو ما يحمل وعدًا كبيرًا بنجاح هذه العملة. إننا نتعامل بنشاط مع المستثمرين المقيمين في دبي وألمانيا وقطر، وذلك في مسارنا السديد لخوض جولات استثمارية لاحقة، تستهدف نطاقًا يتراوح بين 1 إلى 5 ملايين دولار. ونتوقع أن يكتسب Izmir Token قوة جذب سريعة، وأن يكتسب قيمته المميزة ويحدث طفرات من التصاعد على مسرح العملات المشفرة العالمية."

خطة رؤية خمسية ستحول إزمير إلى مدينة رائدة في مجال العملات المشفرة

بعد انتهاء البيع المسبق، سيتم تحديد قيمة Izmir Token من قبل المستثمرين، متأثرين في ذلك بمنطلق التوازن بين العرض والطلب، وبالتزامن مع الديناميكيات المتطورة في عالم العملات المشفرة. تعد هذه العملة الرقمية بتقديم عدد كبير من المزايا الفريدة لمن يقتنيها، وإثراء تجاربهم داخل مدينة إزمير.

وتأكيدًا على دور الرمز الرقمي في تعزيز الشعور العميق بالانتماء بين سكان إزمير المحليين والمغتربين وعشاق المدينة، فقد أفاد باريش تورغوت: "لقد تم تصميم Izmir Token كرمز مخصص لتحقيق الفائدة أكثر من كونه مجرد أصل استثماري. يشمل مخططنا الطموح الساري على مدار خمس سنوات تطلعات مثل تحفيز التعاون الاقتصادي على مستوى المدينة، وتنشيط التخطيط الاجتماعي في مدينة إزمير، وتعزيز الدعم لمجتمعات الطلاب والخريجين في المدينة، ودفع إزمير إلى قمة عواصم العملات المشفرة العالمية. وبعد أن أظهرنا فعالية المشروع في إزمير، فقد أصبحنا في وضع يسمح لنا بتكرار هذا النجاح في المراكز السياحية الشهيرة مثل تشيشمي وبودروم، على أن نقوم بتوسيع الانتشار في مضمار القوى العالمية مثل إسطنبول وروما بعد ذلك."

للتواصل: : Barış Turgut - info@izmirtoken.io