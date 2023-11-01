التعليم: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل

2023-11-01 22:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال الاعتراضات التي تشمل بعضاً من فئات الطلبة في القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023 للقناتين العامة وذوي الشهداء.



وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة ممن معدلاتهم (75% فأعلى) وظهر قبولهم في المعاهد والطلبة من مواليد (1993) صعوداً الحاصلين على معدل (90% فأعلى) ولم يقدموا الى القبول المركزي.



وتستمر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) باستقبال الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل الموافق 2023/11/6 ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة.

