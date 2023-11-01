جهاز المخابرات يطيح بشبكة إجرامية تتاجر بالأدوية والمواد الطبية منتهية الصلاحية

2023-11-01 22:50:13 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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جهاز المخابرات يطيح بشبكة اجرامية تتاجر بالأدوية والمواد الطبية منتهية الصلاحية

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جهاز المخابرات الوطني العراقي وفي اطار جهوده المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تمكّن من الاطاحة بشبكة إجرامية متورطة في عمليات المتاجرة بالأدوية والاجهزة الفنية والمواد المختبرية منتهية الصلاحية من خلال اعادة تعبئتها وتزوير تاريخ صلاحيتها ومنشأها الصناعي وبيعها في الأسواق المحلية.

تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسهمت في كشف هذه الشبكة التي كانت تمارس جريمتها بعنوان شركة تجارية مختصة، حيث تم إلقاء القبض على جميع أعضائها بالجرم المشهود وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

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1تشرين الأول