وفد من الموارد يزور أنقرة منتصف الشهر لبحث الوضع المائي وملفات عالقة

2023-11-01 23:10:03 - المصدر: الفرات نيوز



التقى سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة والغابات التركيّ إبراهيم يومقلي، في مقرّ الوزارة في العاصمة أنقرة.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأعرب السيِّد السفير عن تطلعه لتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخاصةً فيما يتعلق منها بالمياه والزراعة، وتفعيل مُذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين في مجال المياه، مُوجهاً في الوقت ذاته الدعوة للشركات التركيَّة الرصينة وذات الخبرة والمختصين لرفد العراق بأحدث التقنيات والتكنلوجيا الحديثة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه من خلال ترشيد إستهلاك المياه والتي يسعى العراق لتحقيقها وفقاً لتوجهات الحكومة العراقيَّة والتي يحظى ملف المياه بأولويَّة في عملها من خلال التحول من الريّ المفتوح إلى الريّ بالأنابيب والتبطين بأستخدام التقنيات الحديثة من خلال الأستعانة بالشركات العالميَّة الرصينة.

السفير اللجماويّ شدد على ضرورة التعاون الجاد للتوصل لحلول وتبادل الرؤى والأفكار، مُشيراً إلى أنَّ هناك زيارة لوفد فنيّ من وزارة الموارد المائيَّة العراقيَّة إلى أنقرة منتصف الشهر الجاريّ لبحث الوضع المائيّ وجميع الملفات العالقة بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة والغابات التركيّ عن أستعداد بلاده التام للتعاون مع العراق لتنفيذ المشاريع بأستخدام التقنيات والتكنلوجيا المتطورة التي من شأنها أنَّ ترتقيّ بالنظام المائيّ للبلاد والحد من أثار شح المياه، مُبدياً استعداد بلاده لتنفيذ مُذكرة التفاهم في هذا المجال، مُوجهاً دعوة رسميَّة إلى وزير الزراعة العراقيّ المهندس عباس جبر العلياويّ لزيارة أنقرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين.

