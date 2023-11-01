رئيس جهاز مكافحة الارهاب يقطع عهدين على نفسه بمناسبة تسنمه المنصب

2023-11-01 23:10:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الفريق الركن كريم التميمي، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، العمل على الحفاظ على السمعة الدولية لجهاز مكافحة الارهاب وتطويره، وتوفير حقوق الجرحى وعوائل الشهداء، وذلك بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الجهاز.

وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "في البداية أود القول لم يكُن المنصب يومًا تكريمًا أو تشريفًا لأحد ابدًا كما أنه ليس تأجًا يضعه المسؤول على رأسه وليس عرشًا يُعتلى عليه ليأمر الإنسان وينهي، المنصب هو لخدمة هذا الوطن العريق ولقضاء حوائج الناس والدفاع عن عن أطياف ومكونات شعبنا الصابر الأبي المضحي".

واضاف: "كلفني هذا اليوم القائد العام للقوات المُسلحة محمد شياع السوداني برئاسة جهاز مُكافحة الإرهـاب ، أذ أتقدم بشُكري الجزيل لدولته على ثقته لتولي هذه المهمة الحساسة المُتمثلة برئاسة هذا الجهاز الذي كُتب تاريخه بدماء الرجال الغيارى من المُقاتلين والضُباط الأشاوس الذين سطروا أروع الملاحم والعبر في عملياتهم البطولية ضد التنظيمات التكفيرية التي عاثت في أرض العراق فسادًا وظُلمًا".

وتابع: "لقد قطعت وعدًا على نفسي وأمام الله أن استكمل مسيرة الابطال من الشهداء والمضحين وأن أعمل جاهدًا على إعلاء اسم جهاز مُكافحة الإرهـاب وأحافظ على سمعته الدولية والمحلية المميزة وأطور من أساليبه وتكتيكاته وبُناه التحتية وخططه الاستراتيجية وأوعد أبطالنا الجرحى وعوائل الشهداء الكرام بتوفير كل حقوقهم وواجباتهم التي هي ليست منة من أحد أنما واجب شرعي وأخلاقي تجاههم نتيجة ماقدموه من تضحيات لهذا الوطن".

واختتم بيانه بالقول" "اخيرًا ،أود أن أُقدم شكري الجزيل للفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي على كل ماقدمه خلال فترة توليه لمنصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وأدعو الله أن يوفقه ويسدد خطاه".

واصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، امراً بتعيين الفريق الركن كريم عبود التميمي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب بدلاً عن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.