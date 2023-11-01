المخابرات تطيح بشبكة إجرامية تتاجر بأدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية

2023-11-01 23:10:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، ان جهاز المخابرات الوطني، أطاح بشبكة اجرامية تتاجر بالأدوية والمواد الطبية منتهية الصلاحية.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "جهاز المخابرات الوطني العراقي وفي اطار جهوده المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تمكّن من الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في عمليات المتاجرة بالأدوية والأجهزة الفنية والمواد المختبرية منتهية الصلاحية من خلال إعادة تعبئتها وتزوير تاريخ صلاحيتها ومنشأها الصناعي وبيعها في الأسواق المحلية".

وأضاف، ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسهمت في كشف هذه الشبكة التي كانت تمارس جريمتها بعنوان شركة تجارية مختصة، حيث تم إلقاء القبض على جميع أعضائها بالجرم المشهود وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة".