ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بسببي

2023-11-01 23:10:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، عن أحد أسرار الفوز بلقب كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر.

وصرح ميسي عبر قناة TNT "رأيت جماهير البرازيل تشجع الأرجنتين، وكان ذلك أمرًا مذهلًا في ظل التنافس التاريخي الكبير بيننا".

وأضاف "كنت أعلم أن هناك أشخاصا في البرازيل، يكنون لي الكثير من الحب، لكن دعم الأرجنتين لتصبح بطلة للعالم، كان أمراً لم أتوقعه".

وأشار "كما قلت من قبل، العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأشخاص من مختلف الدول، تمنوا تتويج الأرجنتين بسببي، لأنهم يعرفون ما يعنيه هذا اللقب بالنسبة لي".

ونوه نجم إنتر ميامي "ولذلك أنا ممتن للجميع بسبب المودة التي كانت تصلني، لقد لمسنا رغبة كل هؤلاء الأشخاص في أن نصبح أبطال العالم، كما أنني ممتن للبرازيليين على المودة الهائلة التي أظهروها لنا".

وأهدى مونديال قطر، ليونيل ميسي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، محققا الجائزة المرموقة للمرة الثامنة في تاريخه.





المصدر: وكالات



