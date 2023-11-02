"لا يمكن الاتصال بها بعد الآن".. ايقاف الترابط بين شركة كورك وبقية الشركات (وثيقة)

2023-11-02 00:55:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، كتاباً الى شركتي اثير واسيا سيل، يتضمن ايقاف الترابط مع شركة كورك.

ووفقا للكتاب الرسمي، فانه الترابط بين شركة كورك وبقية الشركات توقف بشكل كامل ولا يمكن الاتصال بها وبالعكس بعد الآن.

ادناه نص الكتاب:





وقبل أيام، قالت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان، إنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة، تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:

أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.

ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".