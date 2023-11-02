2023-11-02 08:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي الميناء، اليوم الخميس، تسميتها لنائب رئيس النادي عادل ناصر قيادة فريق الميناء لكرة القدم بعد اعتذار المدرب قحطان جثير من قيادة الفريق.

وقال نائب رئيس النادي عادل ناصر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "إدارة النادي لم تسمِ عادل ناصر مدرباً لكرة نادي الميناء، وما نشر عار عن الصحة".

واضاف ناصر أن "الادارة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرارها بشأن الخروج من هذه المشكلة التي يعاني منها النادي لا سيما انه سيخوض يوم غد الجمعة مباراة مهمة وصعبة أمام الشرطة".

وتابع "قررنا كإدارة تسمية مدرب يقود الفريق خلفا لجثير الذي ترك النادي لعدم وجود لاعبين بعد عدم سماح الاتحاد الدولي للاعبين الذين تم التعاقد معهم تمثيل الفريق بسبب شكوى رفعها لاعب محترف في الاتحاد الدولي ضد النادي لعدم تسديد مستحقاته".

واشار الى انه "من غير المعقول ان أدرب فريق وانا نائب الرئيس بالرغم ان عملي الاساسي مدرب، لكني انفي ما ورد بوسائل الاعلام قرار تسميتي لتدريب الفريق".

وبيّن ان "الفريق بوضع صعب ونسعى جاهدين لحل موضوع منع النادي من اشراك لاعبيه من المتعاقدين الجدد من المحليين والمحترفين لتمثيل الفريق الا بعد سماح الاتحاد الدولي للعبة بذلك بعد تسديد مستحقات مالية سابقة".

وكانت مواقع نشرت تسمية عادل ناصر لقيادة الميناء امام الشرطة يوم غد الجمعة بعد اعتذار مدرب الفريق "قحطان چثير" وتبليغ الادارة بعدم الحضور الى البصرة.