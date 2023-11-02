2023-11-02 11:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عدد من طلبة كلية الطب في جامعة گرميان ضمن اقليم كوردستان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في السليمانية للمطالبة بالاعتراف بكليتهم فضلا عن مطالب أخرى.

وقال ممثل الطلبة المحتجين توانا لطيف خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه منذ ستة أسابيع يتظاهر قرابة 200 طالب من طلاب كلية الطب بجامعة گرميان من جميع المراحل، بدءا من المرحلة الأولى حتى السادسة، لكن لغاية الآن لم يتم الاستجابة لمطالبنا لهذا قررنا اليوم الاحتجاج أمام مقر إقامة السيد بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني .

واضاف ان مطاليبنا تتضمن توفير كوادر كافية للكلية وحل مشكلة الاعتراف بها وعدم وجود مستشفى تعليمي في كرميان لغرض التطبيق فيها خلال مرحلة التطبيق وعدم وجود المختبرات الخاصة بكليتنا.

وبين أنهم يطالبون رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني كونه يعد أعلى سلطة في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني للضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان لحل تلك المشكلات ولكي يتسنى لنا العودة لقاعات الدراسة.