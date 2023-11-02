العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في ايلول

2023-11-02 11:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر ايلول 2023.

وأظهرت أحدث إحصائية للإدارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء خامساً كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر ايلول الماضي بواقع 6.791 ملايين برميل منخفضاً بنسبة 1.5% عن شهر آب الماضي التي بلغت الصادرات فيه 6.896 ملايين برميل، ومنخفضاً بنسبة 35.9% عن نفس الفترة من العام 2022 التي بلغت الصادرات فيه 10,587 ملايين برميل.

واضافت، ان كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية خلال التسعة أشهر الماضية (كانون الثاني ولغاية ايلول) من العام الحالي 2023 بلغ 64.927 مليون برميل مرتفعاً بنسبة 0.1% عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغت هذه الكميات 64,882 مليون برميل.

كما أشارت الإدارة إلى أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية في أيلول الماضي بكمية 30.450 مليون برميل، تليها الإمارات بكمية 12.201 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 8.954 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية رابعا وبكمية 8.076 ملايين برميل.

وبينت ان قطر جاءت خامسا وبكمية 6.016 ملايين برميل، وجاءت مكسيك سابعا وبكمية 5.970 ملايين برميل، وجاءت البرازيل ثامنا وبكمية 2.227 مليون برميل، ومن ثم جاءت أستراليا تاسعا وبكمية 2.039 الف برميل واخيرا الجزائر عاشرا وبكمية 1.042 ألف برميل.

ووفقا للإدارة، فإن"كمية الواردات الكورية الجنوبية من النفط الخام من الدول العشر الكبار في أيلول بلغت 85.115 مليون برميل، مرتفعة بنسبة 13.0% عن شهر اب الماضي الذي بلغت كمية الواردات فيه 75.332%.