إيران تعتزم مد خط سككي مع مدن محافظة كردستان

2023-11-02 11:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أفاد مصدر في مدينة سنندرج (مركز محافظة كردستان غرب ايران)، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، بتدشين "طريق همدان – سنندج" السككي.

وقال المصدر لوكالة الانباء الإيرانية "أرنا"، إن "مشروع همدان – سنندج للسكك الحديدية (غرب إيران)، يعد أحد المشاريع الانمائية التي كانت قد اقرت في عهد الحكومات السابقة، وقد دخلت المرحلة الاولى منه حيز التنفيذ، بدءا من طهران الى همدان لتنتهي قبل 4 اعوام، والمرحلة الثانية التي تربط همدان بمدينة سنندج بدأت قبل عامين ليتم تدشينها اليوم، برعاية الرئيس الايراني الذي وصل محافظة كردستان غرب البلاد صباحًا".

وبحسب التقارير الإعلامية فأن "هذا المشروع في تعزيز وتسهيل حركة النقل السككي داخل البلاد، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع من والى غرب ايران وتقدر سعته في الوقت الحالي 300 الف راكب و500 الف طن سنويا".

وكان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، قد وصل صباح اليوم، الى محافظة كردستان للقاء المواطنين من اهالي هذه المحافظة الغربية، ومتابعة المشاريع الانمائية المعتمدة والمقررة، بما في ذلك تدشين 16 مشروعًا ضخمًا.

المصدر: وكالة "أرنا"