أطباء مزيفون.. الأمن الوطني يطيح بأفراد عيادة "جوالة" لطب الأسنان في النجف

2023-11-02 11:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن العيادات الوهمية الطبية والذين يمارسون عملهم بشكل غير اصولي ( عيادات طبية وهمية ) في محافظة النجف الاشرف وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ونقابة أطباء الاسنان تم القبض بالجرم المشهود على متهمين اثنين قرب الكراج الجنوبي حيث يقومون بمارسة مهنة طب الاسنان وصناعتها وبشكل جوال وبدون موافقات اصولية وليس لديهم شهادات طبية مختصة وهم ليس أطباء اسنان وتم ضبط بحوزتهم حقائب تحتوي على ( قوالب اسنان بلاستيكية عدد 24 و مادة المخدر الموضعي عدد 27 عبوه وادوات لنحت الاسنان عدد 19 قطعه ومادة السليكون لاخذ القوالب عدد 7 ومادة لصناعة الاسنان المتحركة عدد 18 علبه وسيت اسنان متحرك عدد 1 وقالب اسنان متحرك عدد 1 وكارت لمختبر الشهباء لصناعة وترميم الاسنان عدد 20 كارت ومقص لقص القوالب عدد 1 ومكائن لنحت الاسنان ومحتوياتها عدد 2 وعلبه تحتوي على اسنان بلاتين عدد 30 قطعة صغيره وجهاز موبايل عدد 3 ).

يتبع ...