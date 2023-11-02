بعد ساعات.. انطلاق مؤتمر إعلان للشركات الراغبة بتنفيذ مشروع "مدينة الصدر الجديدة"

2023-11-02 11:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تعقد أمانة بغداد، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، مؤتمرًا في العاصمة بشأن الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع "مدينة الصدر الجديدة".

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "امين بغداد عمار موسى كاظم سيعقد مؤتمر الإعلان عن الشركات الراغبة، اليوم الخميس"، مبينا أن "المؤتمر سيكون برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي (18 آب الماضي)، كشفت امانة بغداد، تفاصيل انشاء مدينة الصدر الجديدة، فيما اشارت الى انشاء 60 الف وحدة سكنية ضمن المرحلة الاولى.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد محمد الربيعي، لوكالة الأنباء الرسمية إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بان يكون عام 2024 المقبل بوادر لبناء مدينة جديدة في بغداد، وتم الاختيار على ان تكون جزءا من البرنامج القديم (10 في 10) في مناطق مدينة الصدر والمعامل والحميدية والذي يمتد من منطقة الدسيم بعد سدة القناة باتجاه منطقة الرشاد وحتى حدود بغداد الادارية والبلدية تقاطعا مع منطقة المعامل".

وأوضح أنه "في هذا المثلث (المعامل صدر1 وصدر2) سيكون مدينة الصدر الجديدة".

وفي (13 آب 2023)، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على التصاميم الهيكلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة في بغداد.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن "السوداني، ترأس ، الإجتماع الرابع الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، وشهد الاجتماع المصادقة على التصاميم الهيكلية الأولية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، بعد عرض مفصل قدمته الشركة المكلفة بإعدادها".

وجرى، خلال الاجتماع، "متابعة إجراءات حسم ملكية الأراضي التابعة إلى وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وحسم ملف التجاوزات الموجودة على الأرض المخصصة للمشروع، وفق الآليات الإدارية والقانونية"، وفقا لبيان رسمي.