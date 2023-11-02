التعليم تخول مجالس الكليات بمعالجة الحالات الحرجة للطلبة بما لا يزيد على 3 درجات

2023-11-02 14:25:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي على تخويل مجالس الكليات والمعاهد معالجة الحالات الحرجة للطلبة في المراحل الدراسية المنتهية

ويشمل القرار الطلبة الذين يتوقف تخرجهم للسنة الدراسية 2022/ 2023 على (ثلاث درجات) وبمصادقة مجلس الجامعة وبمختلف الأنظمة الدراسية.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2 تشرين الثاني 2023

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