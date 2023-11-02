التعامل "كحالة حرب".. أوامر مباشرة بتغيير نوع النشاطات الأمريكية في العراق وسوريا

2023-11-02 15:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن صدور أوامر مباشرة حول نشاط الجنود الامريكين في معسكرات العراق وسوريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق الوضع العام لطبيعة الاوضاع حول القواعد والمعسكرات التي تنتشر بها القوات الامريكية في العراق وسوريا صدرت أوامر مباشرة من قبل واشنطن بتحديد غير مسبوق لانشطة جنودها المعتادة خارج ثكناتهم من خلال منع اي نشاط والتعامل مع الوضع بانه في حالة حرب على مدار الساعة".

واضاف، أن "كل الانشطة المعتادة خارج المعسكرات سواء لقاءات او استقبال ضيوف او اجتماعات تم الغاؤها مع تحديد خطوط النقل الجوي بين القواعد تحسبا لأي هجمات بأسلحة ارض جو خاصة وان التوترات في المنطقة في تصاعد مستمر بسبب تداعيات الاحداث في غزة".

واشار الى أن "القوات الامريكية لجأت الى حلفائها في سوريا في اسناد تأمين خطوط الدعم اللوجسيتي تحسبًا لاي محاولات استهداف مباشرة لقوافلها على الطرق الخارجية".

وكشف مصدر مطلع، أمس الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، عن لقاءات سرية مكثفة بين السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسوكي، وعدد من القادة السياسيين، نتيجة قلق امريكي من دعوات غلق السفارة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رغم المواقف المتباينة للقوى السياسية حيال الاحداث في قطاع غزة ووجود فصائل مسلحة عراقية اعلنت بشكل علني بدء استهداف المعسكرات التي تنتشر بها قوات امريكية ، لكن الجانب الامريكي لم يتوقع ان تصدر دعوات معلنة لاغلاق السفارة الامريكية خاصة من شخصيات مؤثرة في المشهد العراقي في اشارة الى زعيم التيار الصدري".

واضاف، ان "السفيرة الامريكية بدأت عقب بيان مقتدى الصدر جولة لقاءات من نخب سياسية عراقية ولكن بشكل غير معلن في مسعى لتوجيه 3 رسائل مهمة ابرزها تداعيات اغلاق السفارة خاصة وان هناك اتفاقيات وتعاون بين واشنطن وبغداد في ملفات عدة ومنها التسليح والامن" لافتا الى ان "السفيرة قد تلتقي السوداني نهاية الاسبوع الجاري لمعرفة راي حكومته حيال ما طرح".

واشار الى أن "السفيرة عمدت الى جعل اللقاءات مع النخبة في سرية لتفادي الاحراج خاصة وان هناك حالة استياء شعبي من موقف واشنطن مع احداث غزة ودعمها اللامحدود لاسرائيل رغم ارتكاب الاخيرة عملية ابادة حماعية بحق الفلسطينين منذ 3 اشهر".

وتسببت دعوة الصدر الى الحكومة والبرلمان باغلاق السفارة الامريكية، بتشضٍ في المواقف داخل الاطار التنسيقي المشكل للحكومة، فبينما ايدت بعض الشخصيات والاطراف والفصائل دعوة اغلاق السفارة رفضت اخرى الدعوة.