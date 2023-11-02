2023-11-02 16:35:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه)، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الجمعة.

من جانبها أوضحت رئاسة الإقليم أن بارزاني سيبحث غدا خلال اجتماعه مع ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كردستان وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الثاني، إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك بسبب التطورات الإقليم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 من الشهر الماضي.



