محافظ البصرة: إدراج مشروع تحلية ماء البحر بقيمة أكثر من 3 تريليونات دينار
2023-11-02 16:40:02 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الخميس، إدراج مشروع تحلية ماء البحر ضمن مشاريع تنمية الإقليم، و بكلفة كلية تصل إلى 3 تريليونات و900 مليار، و بتخصيصات سنوية مقدارها 650 مليار دينار.
وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "وزارة التخطيط وافقت على إدراج المشروع وخاطبت وزارة المالية من أجل تخصيص المبالغ اللازمة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم لمحافظة البصرة لعام 2023 ".
وأضاف أن، "رئيس مجلس الوزراء يتابع إكمال إجراءات إدراج المشروع وتنفيذه من أموال الموازنة ورفعه إلى البرلمان".
وذكر العيداني أنه "بالإضافة إلى مشروع تحلية ماء البحر سيتم إنشاء محطة كهرباء بقدرة 3000 ميغاواط"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المشروع إلى مجموعة شركات متخصصة وعلى مدى ثلاث أو أربع سنوات".