محافظ البصرة: إدراج مشروع تحلية ماء البحر بقيمة أكثر من 3 تريليونات دينار

2023-11-02 16:40:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الخميس، إدراج مشروع تحلية ماء البحر ضمن مشاريع تنمية الإقليم، و بكلفة كلية تصل إلى 3 ‏تريليونات و900 مليار، و بتخصيصات سنوية مقدارها 650 مليار دينار.‏

وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "وزارة التخطيط وافقت ‏على إدراج المشروع وخاطبت وزارة المالية من أجل تخصيص المبالغ اللازمة ضمن ‏تخصيصات تنمية الاقاليم لمحافظة البصرة لعام 2023 ". ‏

وأضاف أن، "رئيس مجلس الوزراء يتابع إكمال إجراءات إدراج المشروع وتنفيذه من أموال الموازنة ‏ورفعه إلى البرلمان".‏

وذكر العيداني أنه "بالإضافة إلى مشروع تحلية ماء البحر سيتم إنشاء محطة كهرباء بقدرة ‏‏3000 ميغاواط"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المشروع إلى مجموعة شركات متخصصة وعلى ‏مدى ثلاث أو أربع سنوات".‏