التربية تطلق مشروع التغذية المدرسية في مدينة الصدر

2023-11-02 16:40:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدعم الحكومة الوطنية ...

وزير التربية يُعلن إنطلاق مشروع التغذية المدرسية من مدينة الصدر

أعلن وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري إنطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية من مدرسة الثبات الابتدائية في مدينة الصدر التابعة الى تربية الرصافة الثالثة بدعم حكومي يهدف الى استقطاب التلاميذ للمدارس والتقليل من ظاهرة التسرب فضلا عن الاهتمام بالصحة البنيوية والذهنية لهم وهو احد البرامج الهادفة الى الارتقاء بالعملية التعليمية والتي ستُعزز بالمنحة المالية الشهرية للطلبة والتلاميذ.

ألقى وزير التربية كلمة الافتتاح التي تحدث فيها عن ابرز النقاط التي تسعى الوزارة بالتعاضد مع الجهات الساندة الحكومية تحقيقها من خلال التركيز على المشاريع والبرامج التنموية والخدمية التربوية بعد ان عزز مشروع التغذية المدرسية أهدافه في (٢٥) قضاء في المناطق الأشد فقرا في عموم العراق حيث ضم ما يقارب (٨٠٠) ألف تلميذ مستفيد في اكثر من مضيفا ان الواقع الان يفرض علينا الاسراع في اكمال مشاريع الأبنية المدرسية والتي انجز منها 387 مدرسة بالتنسيق مع المحافظين.

يتبع...