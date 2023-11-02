قاسم الاعرجي يطمئن السفير الفرنسي بشأن حماية البعثات الدبلوماسية

2023-11-02 18:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل السفير الفرنسي في بغداد

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استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير الفرنسي في بغداد، السيد ايريك شوفاليه.





وبحث الأعرجي مع السفير الفرنسي، آخر مستجدات الأوضاع، على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث ملفات مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.





وشهد اللقاء أيضا، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون من قتل للأبرباء وعقاب جماعي.





وأكد السيد الأعرجي ،أن قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في قطاع غزة أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأرواح البريئة تفتك بدون ذنب.









وجدد السيد الأعرجي، التزام العراق بحماية

البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن سياسة العراق الثابتة هي الابتعاد عن الخلافات مع دول الجوار والسعي لترسيخ مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الازمات.





من جانبه أعرب السفير الفرنسي، عن أن بلاده تؤكد على مراعاة الجانب الإنساني في قطاع غزة، مثمنا جهود الحكومة العراقية في حماية البعثات العاملة بالعراق.













المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

2-تشرين الثاني-2023