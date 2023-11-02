احباط محاولة إدخال 10 كغم من المخدرات عبر شط العرب إلى العراق

2023-11-02 18:45:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قوات الحدود تحبط محاولة إدخال (10) كغم من المخدرات عبر شط العرب..





استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل من ضبط (10)كغم من المخدرات نوع "كرستال"، وجائت عملية الضبط بعد رصد متهمين من خلال الكاميرات الحرارية حاولوا إدخالها إلى البلاد عبر شط العرب، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.