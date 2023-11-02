نادي الشعلة يتوج بلقب اندية بغداد للشباب لكرة القدم

2023-11-02 18:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / توج نادي الشعلة بطلاً لدوري الشباب لأندية بغداد لكرة القدم، للموسم 2022-2023، بفوزه على التاجي، بفارق ركلات الترجيح .

وجرت المباراة عصر اليوم على ملعب التاجي في العاصمة بغداد، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، ليحتكم اللقاء إلى ركلات الحظ الترجيحية، وحسمت لصالح الشعلة بنتيجة 4-3.

وكان نادي الجيش، قد توج بلقب بطولة أندية منطقة بغداد للناشئين، الأسبوع الماضي، بعد تغلبه على نادي العدل في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، وجرت في ملعب التاجي.