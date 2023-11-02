في لقاء ثنائي.. العبادي يدين "الانحياز" مع الكيان الصهيوني والسفيرة الامريكية تؤكد التواجد لمحاربة الارهاب

2023-11-02 18:50:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الدكتور حيدر العبادي يستقبل السفيرة الأمريكية في بغداد السيدة ألينا رومانسكي

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استقبل رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي في مكتبه، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيدة ألينا رومانسكي.





وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة، والهجمات الأخيرة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.





وأدان الدكتور العبادي الانحياز الواضح لصالح الكيان الصهيوني والتغاضي عن ما يجري من جرائم بحق المدنيين في غزة، داعياً المجتمع الدولي للقيام بدوره الإنساني المفترض ومساعدة الأهالي.





فيما أكدت السفيرة الأمريكية أن تواجد الولايات المتحدة ينصب لمساعدة العراق ضد الإرهاب وضمان استقراره.

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المكتب الإعلامي للدكتور حيدر العبادي

2 تشرين الثاني 2023