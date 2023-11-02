خلال أيام.. الداخلية تطلق التقاطعات الذكية في بغداد: رصد المخالفات المرورية بالصور والفيديو

2023-11-02 19:05:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الداخلية تعتزم إطلاق عدد من التقاطعات المرورية الذكية للخدمة في بغداد خلال الأيام المقبلة ===============عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اجتماعاً مع إحدى الشركات المنفذة لعدد من التقاطعات المرورية الذكية في بغداد التي نفذت إشارات ذكية وكاميرات مراقبة ترصد جميع المخالفات المرورية من تجاوز الإشارة واستخدام الهواتف وعدم ارتداء حزام الأمان وغيرها، وكذلك نصب كاميرات مراقبة في عدد من الخطوط السريعة، حيث يعمل هذا النظام على تسجل الغرامات بالصورة او بمقطع فيديو للمخالف، وشدد سيادته على أن وزارة الداخلية جادة في تطوير النظام المروري أسوة ببقية الدول ووفق الأنظمة التكنولوجية المتطورة.....................المكتب الاعلامي لوزير الداخلية