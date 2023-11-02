الرافدين يوضح تفاصيل سندات الاعمار المتاحة للمواطنين

2023-11-02 19:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الرافدين: مستمرون في اصدار سندات الاعمار للمواطنين





استنادا الى تعليمات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ... يعلن مصرف الرافدين عن مواصلة اصدار سندات اعمار واتاحتها امام المواطنين لغاية 9/11/2023 لتكون بفئتين :

- سند فئة 500.000 دينار (خمسمائة ألف دينار) بفائدة سنوية 6 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين.

- سند فئة 1.000.000 دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية 8 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل أربعة سنوات.

ويؤكد المصرف ان الشخص الراغب بشراء السندات عليه ان يقدم طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصولية. كذلك يتم اعطاء المشتري ايصالا من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند حيث يحتفظ المشتري بهذا الايصال الى حين اعداد السند ويقوم المشتري بجلب الايصال المذكور الى المصرف لاستلام السند بعد اعداده. ويتم تداول السندات في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء . بالاضافة الى ذلك فتكون فترة تقادم السند 10 سنوات بعد الاستحقاق ومن ثم يتم تحويلها الى وزارة المالية.ويشير المصرف الى ان شراء وتداول السندات المطروحة (سندات اعمار) معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 .





المكتب الاعلامي

لمصرف الرافدين